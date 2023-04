Hong Kong Exchanges and Clearing präsentierte Quartalsergebnisse

Hong Kong Exchanges and Clearing hat am 26.04.2023 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,343 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,269 USD je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 18,45 Prozent auf 708,0 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 597,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at