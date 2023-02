Hong Kong Exchanges and Clearing: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Hong Kong Exchanges and Clearing hat am 23.02.2023 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt.

Umsatzseitig wurden 5,20 Milliarden HKD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Hong Kong Exchanges and Clearing 4,73 Milliarden HKD umgesetzt.

Die Schätzungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 2,23 HKD sowie einen Umsatz von 5,10 Milliarden HKD belaufen.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 7,95 HKD gegenüber 9,89 HKD je Aktie im Vorjahr.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 11,90 Prozent zurück. Hier wurden 18,46 Milliarden HKD gegenüber 20,95 Milliarden HKD im Vorjahr generiert.

Die Prognosen von Analysten für das Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 7,81 HKD sowie einen Umsatz von 18,20 Milliarden HKD belaufen.

Redaktion finanzen.at