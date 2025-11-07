Hong Kong Exchanges and Clearing stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Hong Kong Exchanges and Clearing hat am 05.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS belief sich auf 0,50 USD gegenüber 0,320 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 994,2 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 44,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 688,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at