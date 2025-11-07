Hong Kong Exchanges and Clearing stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Hong Kong Exchanges and Clearing hat am 05.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 3,55 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,29 CNY je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 44,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7,12 Milliarden CNY umgesetzt, gegenüber 4,94 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at