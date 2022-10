Hong Kong Exchanges and Clearing stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Hong Kong Exchanges and Clearing lud am 19.10.2022 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete.

Das EPS wurde auf 0,228 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,329 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Hong Kong Exchanges and Clearing 501,7 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 26,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 682,7 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at