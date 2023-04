Hong Kong Exchanges and Clearing vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Hong Kong Exchanges and Clearing hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 26.04.2023 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2023 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 2,69 HKD gegenüber 2,11 HKD je Aktie im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Hong Kong Exchanges and Clearing im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,51 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5,56 Milliarden HKD. Im Vorjahresviertel waren 4,69 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 2,48 HKD je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 5,32 Milliarden HKD für das Quartal in Aussicht gestellt.

