Hong Kong Exchanges and Clearing vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Hong Kong Exchanges and Clearing stellte am 29.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,10 HKD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Hong Kong Exchanges and Clearing ein EPS von 3,23 HKD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 8,20 Milliarden HKD – das entspricht einem Zuwachs von 19,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,86 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at