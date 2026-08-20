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20.08.2026 06:31:29
Hong Kong Exchanges and Clearing: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Hong Kong Exchanges and Clearing stellte am 19.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS wurde auf 4,26 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,51 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Hong Kong Exchanges and Clearing im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,73 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8,50 Milliarden HKD. Im Vorjahresviertel waren 7,22 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.
Für das Quartal hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 3,87 HKD gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 7,91 Milliarden HKD geschätzt worden war.
Redaktion finanzen.at
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