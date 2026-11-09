|
09.11.2026 06:31:29
Hong Kong Exchanges and Clearing zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Hong Kong Exchanges and Clearing hat am 06.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 3,30 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,55 CNY je Aktie vermeldet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hong Kong Exchanges and Clearing in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,95 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 6,76 Milliarden CNY im Vergleich zu 7,12 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!