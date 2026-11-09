Hong Kong Exchanges and Clearing zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Hong Kong Exchanges and Clearing hat am 06.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 3,30 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,55 CNY je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hong Kong Exchanges and Clearing in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,95 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 6,76 Milliarden CNY im Vergleich zu 7,12 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at