Sharp Aktie
WKN: 855383 / ISIN: JP3359600008
|
11.12.2025 03:11:34
Hong Kong IPO boom obscures sharp drop in underwriter fee rates
The booming overall pipeline means banks may be less inclined to cut fees to win businessWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!