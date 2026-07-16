People Aktie
WKN DE: A2JDBV / ISIN: CA7097621089
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16.07.2026 06:15:21
Hong Kong police raid two bookstores, arrest five people
Five booksellers have been arrested in Hong Kong over the sale of allegedly "seditious" publications. Two bookstores have become the latest target in a continued crackdown on independent bookshopsWeiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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