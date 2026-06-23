PRO HOLDINGS Aktie
ISIN: JP3833900008
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23.06.2026 17:55:20
Hong Kong pro-democracy publisher Jimmy Lai honored by DW
Before being imprisoned for 20 years, Jimmy Lai founded Hong Kong's largest pro-democracy newspaper. His son said the award shows that those who fight for the freedom of others "are never alone."Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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