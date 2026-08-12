Hong Leong Asia LtdShs Aktie
WKN: 912544 / ISIN: SG1F76860344
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12.08.2026 12:51:06
Hong Leong Asia H1 net profit surges 64.1% to S$91.9 million
The group attributes the increase to strong engine unit sales from its main subsidiary YuchaiWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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