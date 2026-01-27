|
27.01.2026 13:28:48
Hong Leong Asia proposes spinning off Guangxi Yuchai Marine and GenSet Power on HKEX
But the group cautions that the listing is still subject to requisite approvals from the relevant regulatory authorities
