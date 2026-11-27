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27.11.2026 06:31:29
Hong Leong Bank Bhd Registered: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Hong Leong Bank Bhd Registered lud am 26.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Das EPS wurde auf 0,56 MYR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Hong Leong Bank Bhd Registered 0,530 MYR je Aktie verdient.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,37 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,02 Milliarden MYR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,98 Milliarden MYR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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