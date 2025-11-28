|
28.11.2025 06:31:28
Hong Leong Bank Bhd Registered hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Hong Leong Bank Bhd Registered ließ sich am 27.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Hong Leong Bank Bhd Registered die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS lag bei 0,53 MYR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,530 MYR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal hat Hong Leong Bank Bhd Registered 2,98 Milliarden MYR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,87 Milliarden MYR erwirtschaftet worden.
Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Gewinn von 0,524 MYR je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 1,66 Milliarden MYR geschätzt.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX etwas höher -- Dow fester -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Markt zeigt sich am Freitag etwas fester. Der deutsche Leitindex präsentiert sich vor dem Wochenende mit leichten Gewinnen. Auch der Dow legt zu. Die Märkte in Fernost bewegten sich am Freitag in unterschiedliche Richtungen.