Hong Leong Bank Bhd Registered hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Hong Leong Bank Bhd Registered ließ sich am 27.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Hong Leong Bank Bhd Registered die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei 0,53 MYR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,530 MYR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Hong Leong Bank Bhd Registered 2,98 Milliarden MYR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,87 Milliarden MYR erwirtschaftet worden.

Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Gewinn von 0,524 MYR je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 1,66 Milliarden MYR geschätzt.

Redaktion finanzen.at