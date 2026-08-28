Hong Leong Bank Bhd Registered hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Hong Leong Bank Bhd Registered stellte am 27.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,61 MYR, nach 0,530 MYR im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,21 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,02 Milliarden MYR, während im Vorjahreszeitraum 2,87 Milliarden MYR ausgewiesen worden waren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 2,21 MYR präsentiert. Im Vorjahr hatte Hong Leong Bank Bhd Registered ein EPS von 2,08 MYR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Hong Leong Bank Bhd Registered im vergangenen Geschäftsjahr 11,64 Milliarden MYR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hong Leong Bank Bhd Registered 11,36 Milliarden MYR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at