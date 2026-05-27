Hong Leong Bank Bhd Registered stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Hong Leong Bank Bhd Registered präsentierte in der am 26.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,50 MYR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,460 MYR je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 2,74 Milliarden MYR, gegenüber 2,76 Milliarden MYR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,62 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at