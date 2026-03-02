Hong Leong Bank Bhd Registered stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Hong Leong Bank Bhd Registered präsentierte am 27.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 0,57 MYR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hong Leong Bank Bhd Registered 0,560 MYR je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,29 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,90 Milliarden MYR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,86 Milliarden MYR in den Büchern gestanden.

