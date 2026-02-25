Hong Leong Finance Aktie
WKN: 663253 / ISIN: SG1M04001939
|
25.02.2026 12:21:33
Hong Leong Finance reports 40.8% fall in H2 net profit to S$30.5 million
Its board recommends a final tax exempt, one-tier dividend of S$0.0615 a share for the full year ended Dec 31, 2025Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Hong Leong Finance Ltd.
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Hong Leong Finance Ltd.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Hong Leong Finance Ltd.
|2,57
|-5,51%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNVIDIA-Bilanz im Fokus: Uneinheitliche Vorzeichen an der Wall Street -- ATX letztlich wenig bewegt -- DAX schließt stärker -- Asiens Börsen gehen uneinheitlich aus dem Donnerstagshandel
Der heimische Aktienmarkt schloss am Donnerstag nahe der Nulllinie, während der deutsche Leitindex zulegen konnte. Die Wall Street präsentiert sich uneinheitlich. Die Börsen in Asien fanden am Donnerstag keine einheitliche Richtung.