Hong Leong Financial Group Bhd: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Hong Leong Financial Group Bhd hat am 27.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurden 0,79 MYR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hong Leong Financial Group Bhd 0,740 MYR je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,18 Milliarden MYR – ein Plus von 1,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hong Leong Financial Group Bhd 3,12 Milliarden MYR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at