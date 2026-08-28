Hong Leong Financial Group Bhd: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Hong Leong Financial Group Bhd hat am 27.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,83 MYR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,750 MYR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3,32 Milliarden MYR vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,07 Milliarden MYR in den Büchern standen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 3,03 MYR ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 2,87 MYR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,71 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 12,32 Milliarden MYR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 12,65 Milliarden MYR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at