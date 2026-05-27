Hong Leong Financial Group Bhd: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Hong Leong Financial Group Bhd lud am 26.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,66 MYR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,630 MYR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Hong Leong Financial Group Bhd im vergangenen Quartal 2,88 Milliarden MYR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hong Leong Financial Group Bhd 2,94 Milliarden MYR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at