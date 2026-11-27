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27.11.2026 06:31:29
Hong Leong Financial Group Bhd: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Hong Leong Financial Group Bhd hat am 26.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Das EPS belief sich auf 0,71 MYR gegenüber 0,740 MYR je Aktie im Vorjahresquartal.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3,16 Milliarden MYR – eine Minderung von 3,65 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 3,28 Milliarden MYR eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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