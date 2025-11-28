Hong Leong Financial Group Bhd: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Hong Leong Financial Group Bhd hat am 27.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,74 MYR. Im Vorjahresviertel hatte Hong Leong Financial Group Bhd 0,750 MYR je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hong Leong Financial Group Bhd in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,96 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3,28 Milliarden MYR im Vergleich zu 3,19 Milliarden MYR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at