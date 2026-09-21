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21.09.2026 06:31:29
Hong Yuan: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Hong Yuan stellte am 18.09.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Umsatzseitig standen 0,0 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 72,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hong Yuan 0,1 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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