Hong Yuan: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Hong Yuan stellte am 18.09.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Umsatzseitig standen 0,0 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 72,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hong Yuan 0,1 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at