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24.06.2026 06:31:29
Hong Yuan: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Hong Yuan hat am 22.06.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 83,33 Prozent auf 0,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Hong Yuan 0,2 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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