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11.05.2026 06:31:29
Hong Yuan stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Hong Yuan äußerte sich am 08.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Mit einem Umsatz von 0,2 Millionen USD, gegenüber 0,3 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 8,00 Prozent präsentiert.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 236,00 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 0,84 Millionen USD, während im Vorjahr 0,25 Millionen USD ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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