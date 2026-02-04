Hongkong Land Holdings LtdShs Aktie
WKN: 877047 / ISIN: BMG4587L1090
|
04.02.2026 02:30:35
Hongkong Land closes 0.6% lower after hitting 10-year intraday high on Singapore private fund launch
New fund includes company’s stakes in Marina Bay Financial Centre Towers 1 and 2, Marina Bay Link Mall and One Raffles QuayWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
