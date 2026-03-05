Hongkong Land Holdings LtdShs Aktie
WKN: 877047 / ISIN: BMG4587L1090
|
05.03.2026 14:09:57
Hongkong Land FY25 Underlying Profit Declines
(RTTNews) - Hongkong Land Holdings (SGX) reported fiscal 2025 profit attributable to shareholders of $1.26 billion compared to a loss of $1.39 billion, prior year. Profit per share, in cent, was 57.85 compared to a loss of 62.76. Underlying profit attributable to shareholders was $458 million, down 8%. Underlying earnings per share, in cent, was 20.98 compared to 22.60.
For the year ended 31 December 2025, total revenue declined to $1.45 billion from $2.00 billion, previous year. Underlying revenue was $1.05 billion compared to $1.09 billion.
Hongkong Land shares on Frankfurt are trading at 6.95 euros, up 1.46%.
For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com.
