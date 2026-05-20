Hongkong Land Holdings LtdShs Aktie
WKN: 877047 / ISIN: BMG4587L1090
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20.05.2026 02:54:00
Hongkong Land Q1 underlying profit rises 5% on lower borrowing costs
It also expects a better full-year earnings for 2026Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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