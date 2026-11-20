Hongkong Land Holdings LtdShs Aktie
WKN: 877047 / ISIN: BMG4587L1090
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20.11.2026 12:51:37
Hongkong Land raises full-year earnings guidance as Q3 underlying profit rises 38%
It expects a ‘mid-teens’ percentage rise amid growing contributions from Hong Kong and mainland ChinaWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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