Hongkong Land Holdings LtdShs Aktie
WKN: 877047 / ISIN: BMG4587L1090
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07.05.2026 04:54:51
Hongkong Land shares jump 9.2% after report of possible Marina One bid
M+S, the owner of the high-rise complex, has reportedly priced the asset at about S$5.7 billionWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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