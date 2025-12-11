Hongkong Land Holdings LtdShs Aktie
WKN: 877047 / ISIN: BMG4587L1090
|
11.12.2025 08:19:18
Hongkong Land shares up 5% on S$1.45 billion sale of MBFC stake
It is selling its stake to Keppel Reit, which will have two-thirds interest in the property upon completionWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
