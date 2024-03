Hongkongs Regierung veröffentlicht Gesetzesentwurf zur nationalen Sicherheit

Hongkong (Reuters) - Die Regierung von Hongkong hat am Freitag einen Entwurf für ein neues Gesetz zur nationalen Sicherheit veröffentlicht.

Hongkongs Regierungschef John Lee forderte die Gesetzgeber zur baldigen Verabschiedung des Entwurfs auf. "Die Geopolitik ist zunehmend komplexer geworden, und die nationale Sicherheit ist weiterhin gefährdet", hieß es in einer Erklärung der Regierung. Die Mittel, die eingesetzt würden, um die nationale Sicherheit zu gefährden, könnten viele verschiedene Formen annehmen und die Bedrohung könne plötzlich auftauchen, erklärte die Regierung weiter. Der Entwurf, der neue Gesetze zu Hochverrat, Spionage, Einmischung in fremde Angelegenheiten, Staatsgeheimnissen und Aufwiegelung enthält, ist das Ergebnis einer einmonatigen Konsultation, die vergangene Woche abgeschlossen wurde. Das Papier sieht beispielweise lebenslange Haftstrafen für Hochverrat, 20 Jahre für Spionage und zehn Jahre für Straftaten im Zusammenhang mit Staatsgeheimnissen und Aufwiegelung vor.

Der Legislativrat Hongkongs will am Freitag um 11 Uhr Lokalzeit (04.00 Uhr deutscher Zeit) mit der Debatte über den Gesetzentwurf beginnen. Es ist die erste von mehreren Sitzungen, die sich vermutlich über mehrere Wochen erstrecken werden. Das Dokument wird nun von einigen ausländischen Diplomaten, Anwälten und Unternehmen geprüft, da diese befürchten, dass es die Freiheiten in der Finanzmetropole weiter einschränken könnte.

