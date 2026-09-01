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01.09.2026 06:31:29
Hongta Securities: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Hongta Securities hat am 30.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
In Sachen EPS wurden 0,07 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hongta Securities 0,080 CNY je Aktie eingenommen.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 692,8 Millionen CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,15 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Hongta Securities einen Umsatz von 612,3 Millionen CNY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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