Hongta Securities öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Hongta Securities veröffentlichte am 31.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0,04 CNY wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Hongta Securities im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 34,50 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 608,5 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 452,4 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at