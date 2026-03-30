Hongta Securities stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Hongta Securities hat am 27.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es stand ein EPS von 0,08 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Hongta Securities noch ein Gewinn pro Aktie von 0,020 CNY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 704,4 Millionen CNY – das entspricht einem Minus von 25,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 946,5 Millionen CNY in den Büchern gestanden hatten.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,260 CNY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,160 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 2,97 Milliarden CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14,08 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Hongta Securities einen Umsatz von 2,60 Milliarden CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.at