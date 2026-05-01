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01.05.2026 06:31:29
Hongta Securities: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Hongta Securities stellte am 30.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS wurde auf 0,04 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,060 CNY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 864,7 Millionen CNY – ein Plus von 36,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hongta Securities 631,7 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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