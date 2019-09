HONOR fügt dem HONOR Band 5 SpO2-Überwachung und Musiksteuerung hinzu

Das OTA-Update beginnt am Weltherztag 2019

HONGKONG, 27. September 2019 /PRNewswire/ -- Die weltweit aktive Smartphone-Marke HONOR hat heute bekanntgegeben, dass dem „HONOR Band 5" am 29. September eine Funktion zur Überwachung der pulsoxymetrisch gemessenen Sauerstoffsättigung (SpO2) und eine Remote-Musiksteuerung hinzugefügt werden. Das Gerät wird dadurch zu einem noch unersetzlicheren Zubehör für diejenigen, die nach einer Komplettlösung für Fitness-Tracking, Herzfrequenzüberwachung und Schlaf-Tracking suchen. Das Gerät ist im Vereinigten Königreich, in Italien, Deutschland, Frankreich, Spanien und anderen Märkten zu einem empfohlenen Verkaufspreis von ca. 30 EUR[1] erhältlich.

SpO2-Überwachung

Die Sauerstoffsättigung des Blutes ist ein entscheidender Indikator der Sauerstoffversorgung von Zellen und Geweben. Eine gute Blutoxygenierung ist nötig, damit Muskeln mit Energie versorgt werden und damit gut funktionieren können. Bei der Sauerstoffsättigung des Blutes sind Werte zwischen 90 und 100 Prozent normal, während ein SpO2-Wert unter 89 Prozent ein Signal dafür sein kann, mit dem Training aufzuhören oder einen Arzt aufzusuchen.2

Die SpO2-Überwachung wird allen „HONOR Band 5"-Geräten am 29. September über ein Over-the-Air- (OTA) Software-Update hinzugefügt. Steuern Sie die Huawei-App „Health" (Gesundheit) an und klicken Sie auf „Check for Updates" (Überprüfung auf mögliche Updates). Dies wird die Aktualisierung des Bandes auslösen. Haben die Band 5- und Huawei-Health-Apps ihr kostenloses Update erhalten, können Nutzer den Abschnitt „Blood Oxygen Monitoring" (Überwachung der Sauerstoffsättigung des Blutes) auf ihrem Band anwählen; klicken, um die Messung zu beginnen, und dann auf dem Band 5 die Ergebnisse ablesen. Die SpO2-Überwachung wurde nicht als medizinisches Instrument konzipiert; auch ist sie nicht dafür vorgesehen, Krankheiten zu diagnostizieren, zu behandeln, zu heilen oder vorzubeugen. Alle Daten und Messwerte sollten nur zur persönlichen Orientierung verwendet werden.

Remote-Musiksteuerung

Darüber hinaus fügt HONOR dem Band 5 beim Update am 29. September auch eine Funktion zur Remote-Musiksteuerung hinzu. Wurde das Band 5 aktualisiert und wurde über die Huawei-Health-App „Music Control" (Musiksteuerung) aktiviert, können Kunden das Band 5 nutzen, um direkt am Handgelenk unmittelbar ihre bevorzugten Musik-Apps anzuzeigen und zu steuern. Zu den unterstützten Apps gehören Google Play Music, Spotify, YouTube, Shazam, Huawei Music und viele mehr. Die Remote-Musiksteuerung ist nur mit Smartphones mit dem Betriebssystem Android 5.0 und höher kompatibel.

Nach dem Upgrade wird die Huawei-Health-App in der Version 10.0.1.011 laufen, das Band 5 in der Version 1.1.0.93.

Komplettes Smart-Tracking für 29,99 GBP

Die neue SpO2-Überwachung des HONOR Band 5 erweitert den bestehenden Funktionsumfang des Geräts, darunter seinen 0,95 Zoll großen AMOLED-Vollfarben-Touchscreen, seine mehrfachen Sport- und Fitness-Modi und seine bei normaler Nutzung bis zu 14 Tage lange Betriebsdauer mit einer einzigen Batterieladung.

Zum Anlass des Weltherztages 2019 (World Heart Day 2019) wird das Band 5 Menschen ermutigen, zu versprechen, sich um ihr Herz zu kümmern – mit der neuesten HUAWEI TruSeen™ 3.5-Herzfrequenztechnologie. Diese ermöglicht eine genaue Überwachung der Herzfrequenz – 24 Stunden lang, in Echtzeit und kontinuierlich. Sie soll Nutzern helfen, ihre Gesundheit und Fitness im Blick zu behalten. Die TruSleep™-Technologie verfolgt und überwacht die Schlafqualität und liefert über 200 individuelle Vorschläge zu deren Verbesserung.

Informationen zu HONOR

HONOR ist eine führende Smartphone-Marke. Die Marke wurde gegründet, um den Bedarf von „Digital Natives" zu decken – über Internet-optimierte Produkte, die überlegene Nutzererlebnisse bieten, zum Handeln inspirieren, die Kreativität fördern und junge Menschen befähigen, ihre Träume zu realisieren. In der Umsetzung dieses Anspruchs hat sich HONOR im Markt abheben können, indem es selber Mut bewiesen hat, Dinge auf andere Weise zu tun und die nötigen Schritte zu unternehmen, für seine Kunden die neuesten Technologien und Innovationen auf den Weg zu bringen.

Um weitere Informationen zu erhalten, besuchen Sie HONOR bitte online unter www.hihonor.com, oder folgen Sie uns unter:

https://www.facebook.com/honorglobal/

https://twitter.com/Honorglobal

https://www.instagram.com/honorglobal/

https://www.youtube.com/honorglobal

[1] Der Preis kann in jedem Markt anders ausfallen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1001739/HONOR_Band_5.jpg