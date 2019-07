HONOR stellt das Konzept „Sharp Tech" vor und kündigt sein „HONOR Vision" an, das den intelligenten Chipsatz „Honghu 818" und eine Popup-Smartkamera für große Displays umfasst

GUANGZHOU, China, 27. Juli 2019 /PRNewswire/ -- HONOR, eine führende Smartphone-Marke der Huawei Consumer Business Group, hat das „Honor Vision" angekündigt, das den intelligenten Chipsatz „Honghu 818" und eine Popup-Smartkamera für große Displays einführt. Die Ankündigung erfolgte heute auf der Global Mobile Internet Conference (GMIC) in Guangzhou, auf der George Zhao, President von HONOR, einen Vortrag mit dem Titel „Only the toughest stands in the strongest storm (Nur der Zäheste übersteht den heftigsten Sturm)" hielt. Zusätzlich zur Einführung dieser zwei neuen Technologien wurde das Konzept „Sharp Tech" von HONOR angekündigt, das darauf abzielt, modernste Technologien mit offenen Armen zu empfangen und zu erforschen.

„Die 5G-Kommerzialisierung begann in China im Jahr 2019. Dieses Jahr war ebenfalls ein Wendepunkt für die Branche der Smart-Geräte. Wir sind davon überzeugt, dass 5G für dieses neue Zeitalter der Digitalisierung wesentlich ist. Die Technologie ermöglicht eine Welt, in der das Internet of Things verwirklicht werden kann. HONOR enthüllt im Einklang mit unserer Mission zur Erschaffung einer intelligenten neuen Welt, die der Jugend gehört, das Konzept „Sharp Tech", um technische Innovationen zu ermöglichen und zu fördern, so George Zhao, President von HONOR.

„Sharp Tech" – Das brandneue Konzept von HONOR für technische Innovation

HONOR strebt danach, die Technologiemarke zu werden, die bei der Jugend beliebt ist. „Sharp" steht für den Entdeckergeist der jungen Menschen, während das Konzept „Sharp Tech" für das Verlangen von HONOR steht, die Freude an technischen Innovationen zu ergründen.

Während seiner Vortrags definierte Herr Zhao die Elemente von „Sharp Tech" folgendermaßen:

Ein Vorreiter in der Entwicklung der Branche sein und parallel die Innovation der Kerntechnologien vorantreiben.

in der Entwicklung der Branche sein und parallel die Innovation der Kerntechnologien vorantreiben. Den Bedarf der jungen internationalen Kunden nach hochwertiger Qualität erfüllen.

Sich als Spiegelbild des couragierten Verhaltens der Jugend kontinuierlich herausfordern und verändern.

Den Geist eines dezentralisierten Internets durch Offenheit, Zusammenarbeit und Mitgestaltung verkörpern.

Der intelligente Chipsatz „Honghu 818" verbessert das HONOR Vision mit Smart-Sound und -Image

Während der GMIC stellte HONOR ebenfalls den intelligenten Display-Chipsatz „Honghu 818" vor, die neueste „Sharp Tech"-Innovation von HONOR und das aktuellste neue Mitglied der Hisilicon-Chipsatzfamilie. Der SoC „Honghu 818" von Honor, dessen Markteinführung im August stattfinden wird, ermöglicht es Smart-Displays, außergewöhnliche Leistung und eine überragende Bild- und Tonqualität abzuliefern. Das Display wird ebenfalls anderen Herstellern zur Verfügung gestellt, um die Entwicklung von Großdisplays in der Branche voranzutreiben.

Der „Honghu 818" ist der erste intelligente SoC für Displays, der global verfügbar ist. Er baut auf der fünfjährigen Forschungs- und Entwicklungsarbeit der Hisilicon-Chipsatzfamilie des Unternehmens auf.

Mit einer leistungsfähigen Displaytechnologie und Rechenleistung bietet der „Honghu 818" eine „Magic-Engine" für die Bildverarbeitung. Er ist mit sieben fortschrittlichen bildverarbeitenden Technologien, einschließlich Motion Estimate and Motion Compensation (MEMC), High Dynamic Range Imaging (HDR), Super Resolution (SR), Noise Reduction (NR), Dynamic Contrast Improvement (DCI), Auto Color Management (ACM) und Local Dimming (LD), ausgestattet. Der Chipsatz verbessert und optimiert durch unterschiedliche Algorithmen die Bildauflösung, den Kontrast und die Farbdarstellung des Displays.

Die Histen-Audiotechnologie optimiert die Tonqualität in Bereichen wie Ultra-Wide Sound Field, transiente Intermodulationsverzerrungen, Tonentzerrung und intelligenter Bass. Mit branchenführender Hardware bietet das Produkt weiterhin ein unübertroffenes Tonerlebnis.

Der Chipsatz verfügt über einen leistungsfähigen Multimediadecoder und unterstützt Videodecoding für 8K bei 30 Hertz (8K30) und 4K bei 120 Hertz (4K120) sowie die Dekodierung von 64-Megapixel-Fotos, was mehr ist, als jede derzeit verfügbare Smartphone-Kamera unterstützt. Im Vergleich zu unseren Mitbewerbern bieten wir damit schnellere Ladezeiten für Videos und Fotos.

Der Achtkernprozessor eignet sich für rechenintensive Aufgaben auf großen Displays und bearbeitet mehrere Aufgaben gleichzeitig. Die Technologie Motion Estimate and Motion Compensation (MEMC) bietet ebenfalls simultan hochauflösende Fotos, beste Tonqualität und Fernfeld-Sprachinteraktion. Die Bandbreitennutzungsrate des Prozessors ist im Branchenvergleich durchschnittlich 50 % höher.

Die intelligente Popup-Kamera – Eine neue Erfahrung beim HONOR Vision

HONOR hatte bei der Zweimarkenstrategie von Huawei eine Vorreiterrolle. Nach dem Erfolg der bionischen parallelen Kamera mit Dualobjektiv, dem GPU Turbo und der KI-Technologie hat HONOR in neue Branchen expandiert, Fachwissen auf den Fernsehsektor übertragen und kündigt den ersten Smart-Fernseher mit freigeschalteter „Honghu 818"-Technologie an. HONOR nutzt im Rahmen der Entwicklungsarbeit eine Herangehensweise, die auf Innovation ausgerichtet ist, und bietet das neueste Produkt „HONOR Vision" mit einer intelligenten Popup-Kamera an, die NPU-Funktionen zur Gesichtserkennung einsetzt und dem Anwender leistungsfähige Funktionen und ein erstklassiges Nutzererlebnis bietet.

Das HONOR Vision wird offiziell Mitte August 2019 auf den Markt gebracht.

Informationen zu HONOR

HONOR ist eine führende e-Marke für Smartphones. Die Marke wurde für die Bedürfnisse der Digital Natives erschaffen, um durch Internet-optimierte Produkte, die ein erstklassiges Nutzererlebnis bieten, zur Aktion inspirieren, Kreativität fördern und die Jugend dazu befähigen, ihre Träume umzusetzen.. HONOR unterscheidet sich von anderen Marken durch den Mut , Dinge anders anzugehen und die erforderlichen Schritte zu unternehmen, um Kunden die neuesten Technologien und Innovationen zu bieten.

Für weitere Informationen besuchen Sie HONOR online unter www.hihonor.com oder folgen Sie uns auf:

https://www.facebook.com/honorglobal/

https://twitter.com/honorglobal

https://www.instagram.com/honorglobal/

https://www.youtube.com/c/honorofficial/

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/952635/HONOR_George_Zhao.jpg