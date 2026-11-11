HONYAKU Center: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

HONYAKU Center hat am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 15,71 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 28,71 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 10,94 Prozent auf 2,38 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte HONYAKU Center 2,68 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at