HONYAKU Center: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

HONYAKU Center hat am 12.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 34,80 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 91,07 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 2,77 Milliarden JPY, gegenüber 2,91 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 4,87 Prozent präsentiert.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 137,79 JPY beziffert. Im Jahr zuvor waren 216,18 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,02 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 10,87 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 11,21 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at