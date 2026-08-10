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10.08.2026 06:31:29
HONYAKU Center informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
HONYAKU Center hat am 07.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 11,00 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 42,65 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2,45 Milliarden JPY – eine Minderung von 8,07 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2,67 Milliarden JPY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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