HONYAKU Center präsentierte Quartalsergebnisse

HONYAKU Center veröffentlichte am 10.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 31,63 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 55,70 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat HONYAKU Center in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,62 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2,76 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 2,83 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at