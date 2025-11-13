HONYAKU Center: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

HONYAKU Center gab am 11.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 28,71 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 35,72 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat HONYAKU Center mit einem Umsatz von insgesamt 2,68 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,75 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 2,77 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at