1&1 Aktie

1&1 für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 554550 / ISIN: DE0005545503

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
10.03.2026 19:18:43

Hood River Sells 1.1 Million Shares of Tower Semiconductor Stock

On Feb. 17, 2026, Hood River Capital Management LLC disclosed that it sold 1,116,598 shares of Tower Semiconductor (NASDAQ:TSEM) in the fourth quarter.According to a recent SEC filing, Hood River Capital Management LLC reduced its position in Tower Semiconductor by 1,116,598 shares during the fourth quarter of 2025. The quarter-end value of the stake decreased by approximately $63 million, reflecting both trading activity and stock price movement. The fund held 393,992 shares after the sale, valued at $46 million.Tower Semiconductor is a leading independent semiconductor foundry with a global footprint and a focus on analog and mixed-signal technologies. The company leverages advanced process capabilities to address complex customer requirements across multiple high-growth end markets. Its scale, specialized technology portfolio, and diversified client base position it as a key supplier in the semiconductor manufacturing ecosystem.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu 1&1 AG

mehr Nachrichten

Analysen zu 1&1 AG

mehr Analysen
27.02.26 1&1 Equal Weight Barclays Capital
10.02.26 1&1 Neutral UBS AG
16.01.26 1&1 Equal Weight Barclays Capital
15.01.26 1&1 Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.01.26 1&1 Buy UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

1&1 AG 24,75 0,61% 1&1 AG
Tower Semiconductor LtdShs 101,30 1,05% Tower Semiconductor LtdShs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

16:25 Einblick ins Bridgewater-Depot: Die Top-Aktien aus dem vierten Quartal 2025
10.03.26 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025
09.03.26 Mehr NVIDIA im Portfolio: Diese Aktien hielt Fisher Asset Management im 4. Quartal 2025
09.03.26 Portfolio-Umbau im Q4: Diese US-Aktien kaufte die Schweizerische Nationalbank
08.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 10

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schwächer -- Wall Street schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend fester
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt halten sich am Mittwoch zurück. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die asiatischen Börsen zogen zur Wochenmitte mehrheitlich an.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen