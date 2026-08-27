Hoodin Registered veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Hoodin Registered hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 25.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,01 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,030 SEK je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 28,95 Prozent auf 0,3 Millionen SEK aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 0,4 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at