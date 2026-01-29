29.01.2026 06:31:29

Hoodin Registered: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Hoodin Registered gab am 28.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Hoodin Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,01 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,020 SEK je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 0,3 Millionen SEK umgesetzt, gegenüber 0,3 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,070 SEK beziffert. Im Vorjahr waren -0,100 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Hoodin Registered mit einem Umsatz von insgesamt 1,09 Millionen SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1,04 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 4,81 Prozent gesteigert.

