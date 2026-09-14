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14.09.2026 06:31:29
Hooker Furniture: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Hooker Furniture hat am 11.09.2026 die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,15 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,310 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal hat Hooker Furniture mit einem Umsatz von insgesamt 63,3 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 82,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 23,01 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
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